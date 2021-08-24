 البيض.. حجز قنطار من السمك غير صالح للإستهلاك

حجز أعوان الرقابة التابعين لمديرية التجارة لولاية البيض، بالتنسيق مع مصالح الطب البيطري، اليوم الثلاثاء، كمية من السمك غير صالح للاستهلاك. وقدرت كمية المحجوزات بـ100كغ على مستوى أحد نقاط بيع هذه المادة ببلدية البيض.

ولم تخضع هذه الكميات من السمك غير صالح للاستهلاك للرقابة البيطرية. وتم إتلاف الكمية محل المخالفة، مع مباشرة إجراءات المتابعة القضائية في حق المخالف.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb