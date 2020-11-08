البيض: حجز كمية من اللحوم والمواد الإستهلاكية غير صالحة للإستهلاك البشري

تمكنت مصالح أمن ولاية البيض من حجز 146 كلغ من اللحوم البيضاء والحمراء غير صالحة للإستهلاك البشري.

كما تمكنت في خرجة ميدانية برفقة أعوان الرقابة لمديرية التجارة من حجز 178 وحدة سعة 500غ من الزبدة منتهية الصلاحية.

وحجزت ذات المصالح 368 كلغ و500 غ من اللحوم البيضاء غير صالحة للإستهلاك البشري وذلك إثر نقطة مراقبة.

وعلى مستوى محور دوران كركب قدور بوسط المدينة، لفت إنتباههم شاحنة مبردة تبين أثناء المراقبة الروتينية لوثائقها وتفتيشها أنها محملة باللحوم البيضاء.

وبعد عرض اللحوم البيضاء على المصالح الطبيبة البيطرية لولاية البيض أكدت بموجب شهادة بيطرية أن هذه اللحوم غير صالحة للإستهلاك البشري.

تم إنجاز ملف قضائي ضد المخالفين و إرساله إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض فيما تم إتلاف الكمية المحجوزة على مستوى مركز الردم التقني بالبيض.