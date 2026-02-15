البيض: حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك

تمكنت شرطة العمران وحماية البيئة بالبيض، من حجز من لحوم أعضاء البقر المحلي. ورؤوس أغنام موضوعة بالصندوق الخلفي للمركبة دون أدنى شروط النظافة.

وجاء في بيان شرطة العمران، “في إطار الحفاظ على الصحة العامة، وسلامة المواطنين من الأمراض والأوبئة المتنقلة. عن طريق مختلف المواد الاستهلاكية وعملا بالقانون 85/05 المؤرخ في 16/02/1985 المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها”.

وفي السياق ذاته أفاد البيان، “تمكنت شرطة العمران وحماية البيئة بالبيض من حجز من لحوم أعضاء البقر المحلي. والمقدرة بــ925 كلغ مشكلة: 812كلغ لسان البقر، 50كلغ مخ البقر،21 رأس غنم”.

وحسب ذات المصدر، “العملية جاءت إثر توقيف مركبة على مستوى الحاجز الأمني بمدخل مدينة البيض طريق تيارت، بعد مراقبتها تم معاينة كمية من اعضاء البقر والغنم موضوعة بالصندوق الخلفي للمركبة دون أدنى شروط النظافة، عليه تم إجراء الخبرة الطبية للمصالح الفلاحية بالبيض بينت أنها غير صالحة للإستهلاك البشري “.

وفي الختام أضاف المصدر، أنه “تم إجراء ملف قضائي ضد المخالف، فيما تم إتلاف الكمية المحجوزة”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور