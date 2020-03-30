البيض: حجز مواد تجميل وتنظيف ومواد شبه صيدلانية منتهية الصلاحية

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية البيض من حجز مواد تجميل وتنظيف منتهيةالصلاحية ومواد شبه صيدلانية.

العملية جاءت على إثر معلومات وردت إلى مصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية البيض تفيد بوجود أحد التجار يبيع مواد منتهية الصلاحية .

خلال العملية تم حجز كمية هامة من المحاليل المعقمة والمطهراتالكحولية إضافة إلى 2200 زوج من القفازات الطبية.

كما مكنت العملية من حجز حليب الأطفال منتهي الصلاحية ومواد تجميل وتنظيف منتهية الصلاحية.

بعد إستكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه البالغ من العمر 35 سنة، سيقدم بموجبه أمام النيابة.