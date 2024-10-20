البيض: حجز 1500 قرص مهلوس وتوقيف ثلاثيني

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية BMPJ ببوعلام بولاية البيض. من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة ينحدر من ولاية مجاورة وحجز قرابة 1500 قرص من نوع بريغابالين.

وحسب بيان لمصالح الأمن بالبيض فإن القضية تم معالجتها إثر عملية مداهمة عبر إقليم مدينة البيض وبالضبط بالمحطة البرية لنقل المسافرين، أين لفت إنتباه عناصر الفرقة.. شخص يحمل حقيبة ظهر حيث عند مشاهدته لقوات الشرطة إارتبك وحاول الفرار. ليتم توقيفه واجراء عليه عملية تلمس جسدي وتفتيش حقيبته. أين تم العثور بداخلها على كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بــ1497 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وأضاف البيان، أن التحقيق مكّن من تحديد هوية ممونه الرئيسي في عملية نقل السموم والذي لا تزال الابحاث جارية لتوقيفه. فيما تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد سالف الذكر أحيل بموجبه أمام نيابة محكمة البيض.