البيض: حجز 1644 قرص مهلوس وأكثر من 1 كلغ من المخدرات

تمكنت مصالح أمن ولاية البيض من حجز 1229 كبسولة من نوع بريقابالين. و415 قرص مهلوس من نوع إكستازي. وقرابة 2 كلغ من المخدرات.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن حيثيات القضية الأولى المعالجة من قبل فرقة البحث و التدخل التابعة لأمن ولاية البيض، تعود لمعلومات تفيد بوجود شخصين يروجان الأقراص المهلوسة. ليتم توقيف المتورطين البالغين من العمر 47 و 29 سنة على مستوى إحدى شوارع مدينة البيض. كانا على متن حافلة لنقل المسافرين وبحوزتهما 1170 قرص مهلوس.

وحسب ذات البيان، فإن القضية الثانية المعالجة من قبل فرقة مكافحة المخدرات، فقد تم حجز 01,92 كلغ من الكيف المعالج، على إثر معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص المسبوقين قضائيا بنقل كمية من المخدرات على متن حافلة لنقل المسافرين. ليتم توقيف الحافلة بدائرة بوقطب وتوقيف المتورط البالغ من العمر 34 سنة. ينحدر من إحدى الولايات المجاورة.

أما القضية الثالثة المعالجة من قبل الأمن الحضري الأول، تم خلالها حجز 415 كبسولة من نوع إكستازي و59 كبسولة من نوع بريقابالين، أين تم تفتيش مسكن المتورط وحجز الأقراص المهلوسة، وتوقيف المتورط وشريكه البالغان من العمر 22 و 19 سنة. حيث وبعد إستكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملفات قضائية ضد المتورطين وتقديمهم أمام النيابة المختصة إقليميا.