البيض: حجز 23 كلغ من المخدرات وتوقيف 05 أشخاص

حجزت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البيض ما يقارب 23 كلغ من المخدرات.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تم حجز سيارتين ومبلغ مالي من عائدات النشاط الإجرامي. وذلك بعدما تمكنت من تفكيك عصابة إجرامية مكونة من خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و 45 سنة. تتوزع أدوارهم بين جلب المخدرات و نقلها ثم إعادة توزيعها و ترويجها عبر عدة ولايات.

وحسب بيان لذات المصالح فقد تم تقديم المتورطين أمام الجهة القضائية المختصة، التي أمرت بإيداعهم المؤسسة العقابية.