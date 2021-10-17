البيض.. حجز 3 أوراق نقدية من العملة الوطنية مزورة وتوقيف المتورطين

حجزت مصالح أمن دائرة الأبيض سيدي الشيخ التابعة لأمن ولاية البيض 3 أوراق نقدية من العملة الوطنية المزورة من فئة 1000 دج، كما تم توقيف المتورطين البالغين من العمر 31 و29 سنة.

وحسب بيان لذات المصالح فإن حيثيات القضية، تعود لتحصل مصالح أمن دائرة الأبيض سيدي الشيخ على معلومات مؤكدة تفيد بحيازة أحد الأشخاص إلى أوراق نقدية من العملة الوطنية مزورة.

وبالتنسيق مع النيابة تم تفتيش مسكن أحد الأشخاص المشتبه فيهم أين تم حجز 3 أوراق نقدية من العملة الوطنية مزورة والطابعة المستعملة في التزوير .

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد المتورط وشريكه بتهمة طباعة وطرح عملة نقدية و طنية ذات سعر قانوني مزورة للتداول.

وحسب إجراءات المثول الفوري تم الحكم على المتورطين بثلاثة سنوات حبس نافذة و 100 ألف دينار جزائري.