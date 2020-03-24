البيض.. حجز 37.5 قنطار من السميد و8.5 قنطار فرينة

حجزت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالبيض بالتنسيق مع أعوان الرقابة بمديرية التجارة لولاية البيض 37.5 قنطار من مادة السميد و8.5 قنطار من مادة الفرينة.

وفي إطار محاربة تكديس السلع والمضاربة في الأسعار تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالبيض بالتنسيق مع أعوان الرقابة بمديرية التجارة لولاية البيض من حجز كمية من السميد قدرت كميتها ب37.5 قنطار متمثلة في أكياس ذات وزن 25 كلغ الكيس.

كما تم حجز كمية من الفرينة قدرت كميتها ب 8.5 قنطار تمثلت في أكياس ذات وزن 50 كلغ للكيس كانت مخبأة داخل مستودع لأحد التجار بأحد المناطق النائية التابعة لبلدية سيدي عمر بالبيض لأجل التكديس والمضاربة في الأسعار في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلاد فيما سيتم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض.