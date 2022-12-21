البيض: حجز 4 قناطير من الدجاج الفاسد بالرڨاصة

وضعت عناصر أمن دائرة الرقاصة التابعة لأمن ولاية البيض حدا لنشاط مذبح سري ينعدم لأدنى شروط النظافة. وحجز أكثر من 04 قناطير لحوم بيضاء غير صالحة للإستهلاك.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن حيثيات القضية تعود لورود معلومات مؤكدة مفادها قيام شخص يبلغ من العمر 35 سنة بفتح مذبح غير مرخص. مع عرض للبيع منتوج مجهول المصدر وبدون شهادة طبية بمحله الكائن وسط الرقاصة.

بعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض تم استصدار إذن بتفتيش المذبح. والتنقل رفقت عناصر مديرية التجارة لولاية البيض. حيث أسفرت العملية عن حجز أكثر من 04 قناطير لحوم بيضاء بعد معاينة الطبيب البيطري بالمقاطعة الفلاحية لبلدية الرقاصة. أكد أنها غير صالحة للإستهلاك البشري بموجب شهادة طبية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية ضد المخالف البالغ من العمر 35 سنة. تم إتلاف اللحوم البيضاء على مستوى مركز الردم التقني. كما تم إنجاز ملف قضائي ضد المخالف قدم بموجبه أمام النيابة حيث صدر في حقه حكم بسنة سجن نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج.