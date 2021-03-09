البيض: حجز 47 قنطارا من اللحوم البيضاء غير صالحة للإستهلاك

حجزت مصالح أمن ولاية البيض كمية من اللحوم البيضاء قدرت بـ 47 قنطارا غير صالحة للإستهلاك البشري.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت إثر عملية مراقبة على مستوى محور الدوران بالقرب من المركز الجامعي.

وقد تم توقيف ومراقبة شاحنة مبردة، أين تم العثور بداخلها بعد تفتيشها على كمية اللحوم البيضاء تنبعث منها رائحة كريهة.

ليتم تحويل الشاحنة إلى مقر الكتيبة بالتنسيق مع مصالح التجارة والبيطرة، حيث وبعد معاينتها تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وبعد إستكمال الإجراءات القانونية ضد المخالف تم إنجاز ملف قضائي وإرساله إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض.

وأوضح البيان، أنه تم توجيه كمية اللحوم البيضاء المحجوزة للإتلاف على مستوى مركز الردم التقني بالبيض.