البيض.. حجز 6 قناطير من الدجاج الفاسد بالخيثر

تمكن عناصر الدرك الوطني اليوم السبت من حجز ستة قناطير من لحم الدجاج الفاسد ببلدية الخيثر في البيض.

العملية تمت على مستوى الطريق الوطني رقم 6 بمدخل بلدية الخيثر خلال حاجز أمني.

حيث أسفر تفتيش شاحنة تبريد كانت قادمة من ولاية سعيدة في اتجاه بلدية الأبيض سيدي الشيخ عن إكتشاف 6 قناطير من لحم الدجاج تبين من خلال المعاينة الأولية أنها فاسدة.

وبعد عرض الكمية على الطبيب البيطري المختص إقليميا أكد ان الشحنة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك.

وقد تم إتلاف البضاعة وإنجاز ملف قضائي ضد المخالف سيحول بموجبه على نيابة محكمة بوقطب.