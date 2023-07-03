البيض: حجز 6 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف المشتبه فيه

حجزت عناصر أمن ولاية البيض مايقارب 06 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف المشتبه فيه البالغ 30 سنة.

وحسب بيان لمصالح الأمن بالبيض فإن حيثيات القضية تعود على إثر قيام عناصر المصلحة الولائية للأمن العمومي بنقطة تفتيش ومراقبة للمركبات بمدخل المدينة. أين تم توقيف سيارة سياحية عند مراقبتها بدت ملامح الإرتباك لدى سائقها الذي حاول ترك المركبة والفرار.

أين تم تحويل المشتبه فيه إلى مقر المصلحة وتفتيش المركبة تفتيشا دقيقا. حيث تم العثور على كيس بلاستيكي به 27 حزمة من المخذرات ( كيف معالج ). قدر وزنها الإجمالي 05 كلغ و 550 غرام والتنسيق مع فرقة البحث والتدخل للتحقيــق في القضية.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف إجراء قضائي قدم بموجبه المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض. وفقا لإجراءات المثول الفوري، أين صدر ضده أمر بالإيداع في المؤسسة العقابية.