البيض: حجز 60 قنطار من الفرينة المدعمة

تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة الروقاصة بولاية البيض من توقيف عدة أشخاص تورطوا في ممارسات تجارية غير مشروعة. وحجز كمية من مادة الفرينة والقمح الصلب، والمقدر وزنها بـــ 60 قنطار.

وحسب بيان لذات المصالح فإن القضية جاءت إثر معلومة أمنية تفيد مرور شاحنة على مستوى مدينة البيض بها كمية كبيرة من مادتي الفرينة والقمح المدعمتين من قبل الدولة. موجهة لغاية الإستهلاك الحيواني .

التحريات التي باشرتها المصلحة بعد توقيف الشاحنة وتفتيشها إثر الحاجز الأمني المنصب، تم العثور على كمية معتبر من مادة الفرينة المدششة، كانت مموهة بين مادة الذرة ومادة الشعير. بعد مراقبتها من قبل المصالح التقنية للفلاحة ومديرية التجارة. تبين أنها عبارة عن مادة الفرينة المدششة ممزوجة بمادة النخالة حسب ذات البيان

تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المخالفين، عن جنحة القيام بالمضاربة غير المشروعة الممارسات التجارية التدليسية. المساس بالإقتصاد الوطني، أحيلوا بموجبه أمام نيابة محكمة البيض.