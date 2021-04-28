البيض: حجز 600 قرص مهلوس و91 مليون سنتيم من عائدات الترويج وتوقيف 4 متورطين

أوقفت مصالح أمن ولاية البيض-فرقة مكافحة المخدرات – شخصين يبلغان من العمر 25و26سنة ينحدران من إحدى الولايات الجنوبية الشرقية بحوزتهما 600 قرص مهلوس من نوع PREGABALIN.

وحسب بيان لذات المصالح فإن حيثيات القضية تعود لورود معلومات مؤكدة تفيد بوجود شخصين ذكر وأنثى يقومان بنقل الحبوب المهلوسة إلى الولايات الغربية قصد ترويجها، وعليه تم وضع نقطة مراقبة على مستوى مدينة بوعلام بالبيض أين كللت بتوقيفهما على متن حافلة لنقل المسافرين في حدود الساعة الخامسة صباحا، استمرارا للتحقيق في القضية تم التعرف على شريكين أخرين الأول ممون والثاني مشتري، في سياق العملية تم حجز مبلغ مالي من عائدات الترويج قدره 91 مليون سنتيم من عائدات الترويج .

بعد استكمال الإجراءات القانونية في شأن القضية تم تقديم الأطراف أمام نيابة البيض بتهمة حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية قصد النقل والمتاجرة .