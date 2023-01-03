البيض: حجز 8 قناطير من أحشاء ورؤوس الأغنام غير صالحة للإستهلاك

حجزت أعوان الرقابة و قمع الغش بالمفتشية الاقليمية للتجارة بدائرة الابيض سيدي الشيخ بولاية البيض، رفقة أعوان الدرك الوطني 08 قنطار و 25 كلغ من أحشاء و روؤس الأغنام غير صالحة للإستهلاك.

وحسب ما أفادت به ذات المصالح فإن الكميات المحجوزة بالمدخل الجنوبي لبلدية البنود في ولاية البيض. كانت قادمة من ولاية جنوبية في طريقها الى ولايات الشمال. و قد تم اتلاف المحجوزات ومباشرة الاجراءات القانونية المعمول بها.