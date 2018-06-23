البيض.. ركب سيدي الشيخ بين 4 و6 جويلية المقبل بالأبيض سيدي الشيخ

تستعد بلدية الأبيض سيدي الشيخ هذه الأيام لإحياء تظاهرة ركب سيدي الشيخ.

أوما تسمى بوعدة سيدي الشيخ التي ستحتضنها الزاوية بين 4 و 6 جويلية المقبل.

وأفاد شيخ الزاوية الحاج أن التحضيرات متواصلة لإنجاح هذه التظاهرة المصنفة منذ سنة 2013 ضمن التراث العالمي اللامادي من “اليونيسكو”.

وسيتضمن برنامج هذه التظاهرة تنظيم محاضرات علمية بالمركز الإسلامي بالأبيض سيد الشيخ.

تتناول مواضيع عدة على غرار سيرة الولي الصالح سيدي الشيخ مؤسس الطريقة الصوفية الشيخية ودور الزوايا في تأمين العمل الديني.

ودور التصوف في محاربة التطرف ومنطقة الأبيض سيد الشيخ خلال القرن ال 16 الميلادي.

كما تتميز هذه التظاهرة التي دأب عليها أتباع هذه الطريقة قراءة القرآن الكريم وختمه من طرف حفظة القرآن ومايسمى “بالسلكة”.

بالإضافة إلى تنظيم استعراضات لألعاب الفروسية والفنتازيا وما تسمى “بالعلفة”، والتي يرتقب أن يشارك فيها حوالي 500 فارس.

للإشارة فإن الولي الصالح سيدي الشيخ هو سيدي عبد القادر بن محمد بن سليمان بن أبي سماحة.

مؤسسة الطريقة الشيخية والذي ولد بالمنطقة في عام 940 هـ الموافق ل1533م وتوفي سنة1025هـ الموافق 1616م.

ويعتبر سيدي الشيخ أحد علماء الصوفية ،شارك في المقاومة الشعبية ضد الإسبان خلال الحملة على وهران في القرنين 16 و17م.