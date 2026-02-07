البيض.. سونلغاز تبرمج صيانة واسعة للشبكة الكهربائية المتضررة جراء الرياح

كشف بيان اعلامي لمديرية توزيع الكهرباء والغاز بولاية البيض عن برمجة هذه الأخيرة لصيانة واسعة وشاملة للشبكة الكهربائية على طول أزيد من 600 كلم كمرحلة أولى المتضررة جراء الرياح القوية التي عرفتها الولاية في الفترة الأخيرة والتي كشفت عن وجود اختلالات بالشبكة الكهربائية الممونة لكل من دائرتي بوعلام وبريزينة حيث سجلت بهما اضطرابات متكررة في التموين بالطاقة الكهربائية خلال ذات الفترة.

وأوضح البيان أنه ورغم أن هذه الاضطرابات مبررة بطول خطوط الشبكة الكهربائية الهوائية وكذا حساسية الشبكة الهوائية للرياح التي تعتبر عدوها الأول إلا أن مديرية التوزيع بالبيض التزمت باتخاذ اجراءات سريعة لمعالجة الأمر وحرصا منها على ضمان استمرارية المرفق العمومية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن حيث أكدت وحسب ذات البيان التزامها الكامل بتجسيد برنامج تقني مدروس يهدف إلى القضاء النهائي على النقاط السوداء المسجلة على مستوى الشبكة، تعزيز متانة وموثوقية المنشآت الكهربائية والحد من الانقطاعات، لاسيما خلال الظروف المناخية الصعبة.

أين سخرت المديرية كافة امكانياتها البشرية والتقنية من فرق مختصة ولوجستية من اجل انجاح العملية في اقرب الآجال مع الحرص على تقليص مدة الاضطرابات المحتملة واعادة الاستقرار للشبكة الكهربائية في اسرع وقت.

وأضاف البيان واذ تتفهم سونلغاز انشغالات المواطنين وانعكاسات هذه الاضطربات على حياتهم اليومية فإنها تؤكد أن هذه الاشغال تندرج ضمن رؤية استباقية تهدف إلى تحسين أداء الشبكة وضمان خدمة كهرباء أكثر أمانا واستقرارا على المدى المتوسط والبعيد.