البيض: طاقم طبي ينجح في إستئصال ورم بالمخ لمريض بمستشفى الولاية

نجح اليوم فريق طبي بالمؤسسة العمومية الإستشفائية محمد بوضياف بالبيض في إجراء عملية جراحية الأولى من نوعها بالمستشفى. تمثلت في إستئصال ورم بالمخ لمريض يبلغ 42 سنة.

العملية التي دامت لأكثر من 7 ساعات بقسم العمليات قام بها الدكتور خليل أخصائي جراحة الأعصاب بمستشفى محمد بوضياف. بمساعدة أخصائي في جراحة الأعصاب من مستشفى المشرية بولاية النعامة. بالإضافة إلى طاقم مختص في التخذير والإنعاش بمستشفى البيض معية ممرضتين.

في حين وصفت حالة المريض بعد إجراء العملية بالمستقرة فيما ينتظر أن يتم عمل تحليل للورم قصد تحديد نوعه.