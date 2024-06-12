البيض.. عام حبس لفتاة بتهمة نشر أجوبة البكالوريا

أدانة محكمة البيض فتاة بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دج بجنحة نشر أجوبة إمتحانات البكالوريا باستعمال وسيلة الاتصال عن بعد، حسب بيان الهئية القضائية ذاتها.

وجاء في البيان، “أنه عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية ، و في إطار تأمين سير الإمتحانات النهائية للتعليم الثانوي.يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض الرأي العام أنه بتاريخ 2024/06/12 تمت متابعة المشتبه فيها بموجب إجراءات المثول الفوري من أجل جنحة نشر أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسيلة الإتصال عن بعد ، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب المواد 253 مكرر 06 ، 253 مكرر 07 من قانون العقوبات ، أين تم إدانتها ومعاقبتها بعام (01) حبسا نافذ و 100.000 دج غرامة نافذة .”