قناة النهار البيض: عمي محمد..ثمانيني جعل من قراءة القرآن عادة يومية بقلم قناة النهار نشر في 22 أوت 2021 - 15:06 قراءة القرآن شارك غرِّد 112 0 البيض: عمي محمد..ثمانيي جعل من قراءة القرآن عادة يومية رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=975352 اقرأ أيضا فريق ضياف ربي رفقة الفنانة "Samira l'oranaise" يزورون عائلات تعاني من التهميش والفقر بعين تموشنت قناة النهار 04 أوت دلال خير: نماذج لمعاناة أناس بسطاء يأملون في أهل الإحسان خيرا.. تأتيكم مساء الجمعة على الساعة 19:00 قناة النهار 03 أوت دلال خير: طفل محروم من أبسط حقوقه..لم يستطع العلاج بسبب ضياع ملفه الطبي.. وفقر العائلة زاد الطين بلة قناة النهار 20 أوت الوزير الأول: إنطلاق الحرائق كانت بفعل أيادي اجرامية ولدينا أدلة على ذلك قناة النهار 12 أوت