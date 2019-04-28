البيض.. عمّال مؤسسة النقل الحضري يطالبون بتحقيق في تسيير القطاع

نظم قرابة 50 عاملا بالمؤسسة العمومية للنقل الحضري بالبيض اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية النقل.

مطالبين برحيل المدير الولائي للقطاع وفتح تحقيق في تسيير المديرية.

وقد رفع المحتجون لافتات لمطالبة السلطات المحلية بالتدخل وفتح تحقيق بسبب ما وصفوه ب “التجاوزات الكبيرة” التي يعرفها قطاع النقل بالولاية.

كما رددوا شعارات تطالب برحيل المدير الولائي للنقل بسبب “سوء التسيير والمشاكل التي يعرفها القطاع وغياب مخطط واضح للنقل داخل النسيج الحضري لمدينة البيض.

مما يحول دون تقديم خدمات للنقل ذات نوعية للمواطنين، إضافة إلى تدهور شبكة الطرقات عبر مختلف شوارع المدينة”، وغيرها من الانشغالات.

وقد تسببت هذه الحركة الاحتجاجية في توقف خدمة المؤسسة العمومية للنقل الحضري والتي تضم إجمالا زهاء مائة عامل وتتوفر على تسع حافلات تعمل داخل النسيج الحضري لمدينة البيض.