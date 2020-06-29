البيض: غلق أسواق المواشي عبر كامل إقليم الولاية

أصدر والي ولاية المدية كمال توشن اليوم الإثنين قرار بغلق أسواق المواشي عبر كامل إقليم الولاية.

وجاء هذا القرار لما تم تسجيله على صعيد اسواق الماشية من عدم احترام للتدابير الوقائية لمنع انتشار الداء.

وأضاف بيان مصالح الولاية ان هذا القرار يدخل في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار وباء كورونا، وكذا للحفاظ على صحة المواطن.

كما ان اي مخالفة لهذا القرار ودون إخلاء بالمتابعة القضائية تعرض صاحبها إلى تطبيق العقوبات الإدارية.

في حين تسهر مصالح الامنية على إتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين غير الملتزمين بهذه التدابير الوقائية.