البيض: غلق أسواق المواشي عبر كامل إقليم الولاية

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
البيض: غلق أسواق المواشي عبر كامل إقليم الولاية
بقلم لعرج بن رمضان

أصدر والي ولاية المدية كمال توشن اليوم الإثنين قرار بغلق أسواق المواشي عبر كامل إقليم الولاية.

وجاء هذا القرار لما تم تسجيله على صعيد اسواق الماشية من عدم احترام للتدابير الوقائية لمنع انتشار الداء.

وأضاف بيان مصالح الولاية ان هذا القرار يدخل في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار وباء كورونا، وكذا للحفاظ على صحة المواطن.

كما ان اي مخالفة لهذا القرار ودون إخلاء بالمتابعة القضائية تعرض صاحبها إلى تطبيق العقوبات الإدارية.

في حين تسهر مصالح الامنية على إتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين غير الملتزمين بهذه التدابير الوقائية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=844651

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com