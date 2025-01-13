البيض.. غلق كل أسواق الماشية إلى إشعار آخر

أصدر والي ولاية البيض، بلعريبي نور الدين، اليوم الاثنين، قراراً يقضي بغلق كل أسواق الماشية عبر تراب الولاية، إلى إشعار آخر.

ويأتي هذا القرار بسبب ظهور بؤر للحمى القلاعية عبر بعض بلديات الولاية.

وعليه، تقرّر غلق كل أسواق الماشية عبر تراب الولاية إلى إشعار آخر. بدءاً من يوم إمضاء هذا القرار، الاثتين 13 جانفي 2025.

وبحسب بيان مصالح ولاية البيض، فقد تقرر أيضا منع كل تجمعات الأبقار، الأغنام، الماعز والجمال في كل إقليم الولاية. وكذا منع استعمال نقاط المياه والمراعي الجماعية.

كما يمنع منعاً باتاً أيّ تشكيل لأسواق المواشي الموازية للأسواق المغلقة. بالإضافة إلى غلق جميع المحميات الموجودة عبر تراب الولاية إلى إشعار آخر. يضيف المصدر ذاته.

وبخصوص حركة الحيوانات - الترحال والتنقل -، فقد تقرر منعها عبر تراب الولاية، اإلا التي توجّه للذبح على مستوى أقرب مؤسسة معتمدة لذبح اللحوم الحمراء. على أن تكون مرفوقة بشهادة بيطرية خاصة بالتوجيه للمذبح. وذلك إلى غاية تحسّن الوضعية الصحية الوبائية المتعلقة بالمواشي عبر الولاية مع ضمان المراقبة الصارمة على مستوى شبكة الطرقات.

وأكدت مصالح الولاية في الأخير، أن كل الحالات المشتبه فيها بوباء الحمى القلاعية تخضع للإجراءات التنظيمية والوقائية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 66/95 المؤرخ في 02 فيفري 1995 المعدل والمتمم، وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06 مارس 1999 المذكورين أعلاه.