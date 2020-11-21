البيض: غلق 32 محلا تجاريا في أقل من أسبوعين

مكنت عمليات التدخل للفرقة المختلطة بين التجارة والأمن الوطني في دوائر البيض، من مباشرة إجراءات الغلق لـ 32 محلا تجاريا.

وتمت عمليات غلق المحلات التجارية من طرف الفرق المختلطة بالبيض، في الفترة الممتدة من 9 نوفمبر إلى غاية اليوم السبت.

وتم هذا بعد عمليات الرقابة الخاصة بمدى احترام تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا على مستوى المحلات التجارية والحرفية بالبيض.

للإشارة، فإن عمليات غلق المحلات بالبيض مست أنشطة مختلفة من ببنها المقاهي، المطاعم، محلات بيع المواد الغذائية، محلات بيع الألبسة.

وتمت لعدم ارتداء القناع الواقي، عدم توفير محاليل للتعقيم، إضافة إلى عدم احترام مسافة التباعد الجسدي داخل المحلات التجارية المذكورة.