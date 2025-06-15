النعامة.. قتيلان وجريحان بعد حادث مرور أليم

لقي شخصان حتفهما، فيما أصيب اثنان آخران، مساء اليوم الأحد، في حادث مرور أليم بولاية النعامة.

وحسب بيان لقيادة الدرك الوطني عبر صفحتها المختصة في الإعلام المروري “طريقي، فإن الحادث بالطريق الوطني رقم 06 الرابط بين ولايتي النعامة والبيض، بالضبط على مستوى بلدية البيوض.

وتم نقل جثتي الضحيتين تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث. و إصابة اثنين آخرين بجروح مختلفة، قدمت لهما الإسعافات اللازمة قبل نقلهما إلى المستشفى المحلي.