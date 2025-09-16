البيض.. قتيلان و3 جرحى في اصطدام تسلسلي لثلاثة سيارات

لقي شخصان حتفهما وأصيب ثلاثة آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في حادث مرور أليم بولاية البيض.

وحسب بيانٍ لمصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 06أ عند مفترق الطرق ببلدية توسمولين بدائرة بوقطب.

وأوضح المصدر ذاته أن الحادث تمثل في تصادم تسلسلي بين ثلاث سيارات، ما خلّف وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين.

وتم نقل جثتي المتوفيين إلى مصلحة حفظ الجثث. فيما تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.