 البيض.. قتيل وجريحان في حادث اصطدام بين سيارتين

لقي شخص حتفه فيما أصيب آخر في حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 06أ. بلدية كاف لحمر، دائرة الرقاصة، ولاية البيض.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، تدخلت في حدود الساعة 16:30. من اجل حادث اصطدام بين سيارتين.

وخلّف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 62 سنة، وإصابة اثنين آخرين بجروح مختلفة. عمرهما 19 و72 سنة، تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي. اما الضحية المتوفى تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث. .