البيض.. قتيل وجريح في حادث إصطدام بين سيارة وحافلة لنقل المسافرين

توفي شخص فيما أصيب آخر في حادث مرور وقع اليوم على مستوى الطريق الوطني رقم 06، بلدية ودائرة البيض.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 18سا و25دقيقة، من أجل حادث إصطدام بين سيارة وحافلة لنقل المسافرين.

وخلف الحادث كحصيلة ـولية وفاة شخص تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث وإصابة إمرأة تم إسعافها و نقلها الى المستشفى المحلي.

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وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 18سا و25دقيقة، من أجل حادث إصطدام بين سيارة وحافلة لنقل المسافرين.

وخلف الحادث كحصيلة ـولية وفاة شخص تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث وإصابة إمرأة تم إسعافها و نقلها الى المستشفى المحلي.