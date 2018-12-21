البيض.. قتيل و7 جرحى في حوادث مرور مختلفة

لقي شخص مصرعه وأصيب سبعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في ثلاث حوادث مرور اليوم الجمعة بالبيض.

وتسبب حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 6 ب بين بلدية البنود وولاية إدرار في هلاك شخص وإصابة آخرى بجروح عقب انقلاب سيارة نفعية.

وقد تم نقل المصاب الى العيادة متعددة الخدمات بالبنود ومن ثم الى مستشفى الأبيض سيدي الشيخي.

فيما حولت جثة الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى.

كما وقع حادث اخر بنفس الطريق حوالي 100 كلم عن بلدية جراء اصطدام

بين سيارتين مخلفا إصابة خمسة أشخاص،رجل وامرأة وثلاثة أطفال من عائلة واحدة.

حيث تم نقلهم الى العيادة متعددة الخدمات للبنود فيما حول بعدها طفلين نحو مستشفى الأبيض سيدي الشيخ.

وأدى اصطدام بين سيارة وحافلة لنقل المسافرين بالطريق الوطني رقم 6 أ الرابط بين دائرة بوقطب وولاية سعيدة الى اصابة سائق المركبة.