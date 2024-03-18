البيض: محطة لتصفية المياه المستعملة بمبلغ 1.2 مليار دج بالأبيض سيدي الشيخ

قال وزير الري، طه دربال، أن مدينة الأبيض سيدي الشيخ ستسفيد من محطة لتصفية المياه المستعملة بغلافي مالي يقدر بـ 1.2 مليار دج.

وهذا ضمن الشطر الثاني من عملية رفع طاقات محطات التصفية الموجودة وإنجاز أخرى جديدة عبر التراب الوطني. وذلك خلال اليوم الثاني من زيارته لولاية البيض وأكد الوزير أنه سيتم تزويد المحطة بالمعالجة الثلاثية. لتكون أكثر نجاعة لإستعمال المياه المصفاة في السقي الفلاحي بما يعود بالفائدة على فلاحي المنطقة.

كما أمر الوزير مصالح قطاعه بالولاية بإعداد بطاقات تقنية للتكفل بإشكالية التزود بالمياه الصالحة للشرب. كتدعيم رغم الخدمة المقبولة لتزويد الساكنة بالماء بالمقاطعة الإدارية الأبيض سيدي الشيخ

وخلال معاينته لمشروع جدار حماية للقصر القديم من الفيضانات بمدينة بوسمغون. قال الوزير أن هذا المشروع يكتسي طابع وقيمة معنوية كبيرة للساكنة بإعتباره تراث يجب المحافظة على طابعه المعماري مضيفا أنه أمر بإعداد بطاقة تقنية لإضافة شطر ثاني للمشروع لتمكين الفلاحين من حماية أراضيهم بواحات النخيل ببوسمغون.

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