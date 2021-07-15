البيض: مديرية الشؤون الدينية والأوقاف تعلن عن توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك

أعلمت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية البيض عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك الأئمة والقائمين على المساجد عن توقيت أداء صلاة عيد الأضحى المبارك التي ستكون على الساعة السادسة وخمسة وأربعون دقيقة صباحا (06:45) عبر كافة مساجد الولاية

هذا ودعت ذات المديرية في ذات السياق إلى ضرورة الإلتزام بالبروتوكول الصحي والتخفيف في الخطبة والصلاة على غرار صلاة الجمعة مع إجتناب الزيارات العائلية والتجمعات وكذا المصافحة وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى انتشار فيروس كورونا.