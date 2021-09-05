البيض: مربي ماشية يتعرض لسرقة 59 رأس ببلدية الشقيق

تعرض ليلة السبت إلى صباح اليوم الأحد، مربي ماشية ببلدية الشقيق في ولاية البيض،إلى إعتداء من طرف أشخاص مجهولين وسرقة كامل ماشيته المقدر عددها بـ 59 رأس مابين نعاج وخرفان وماعز حسب ما أكده صاحبها للنهار.

وقال ذات المتحدث أنه في حدود الساعة الثانية ونصف صباحا من يوم الأحد، وبينما كان نائما بجانب زريبة ماشيته كعادته إذ بمجهولين يهاجمونه ويلفون بطانية على رأسه لمنعه من أي حركة دفاعية.

وقاموا بسرقة الماشية من الزريبة المكونة من 30 خروفا، 20 نعجة و9 رؤوس من الماعز وتحميلها على مركبة فيما قاموا أيضا بتكبيل يديه وأخذه نحو جهة مجهولة ومن ثم رميه بجانب الطريق على بعد حوالي 10 كلم من مكانه حسب ما رواه الضحية..