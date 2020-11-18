البيض: مصالح الأمن تسجل 800 مخالفة متعلقة بالإجراءات الوقائية

سجلت مصالح الأمن الوطني بولاية البيض 800 مخالفة خلال تنظيمها لخرجات ميدانية من أجل الوقوف على الإجراءات الوقائية.

وحسب بيان لذات المصالح، فتمثلت هذه المخالفات في عدم إرتداء القناع الواقي (الكمامة)، عدم التباعد الجسدي.

بالإضافة إلى المخالفات المتعلقة بالتطهير و التنظيف بالنسبة للمحلات التجارية و المركبات .

هذا وسطرت ذات المصالح العديد من الخرجات الميدانية من أجل تحسيس المواطنين من إرتداء وسائل الحماية واستعمال المعقمات.

مع المشاركة الدورية في حملات التعقيم للشوارع والأحياء بالتنسيق مع الشركاء على غرار الحماية المدنية، الدرك الوطني، مديرية الشؤون الدينية، المصالح البلدية، مديرية البيئة مديرية الأشغال العمومية، الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات الفاعلة في المجتمع وذلك حرصا على الحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الوباء.