البيض: منح عمرة مجانية لفائدة المقيمين بدار الرحمة

استفاد عدد من مقيمي دار الرحمة بالبيض من عمرة مدفوعة التكاليف. كمبادرة انسانية مميزة خصهم بها والي الولاية فريد محمدي.

حيث أشرف اليوم رفقة السلطات الأمنية والمدنية على حفل توديعهم. قبيل انطلاقهم يوم الغد الأحد نحو البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة.

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كشفت وزارة الحج والعمرة عن موعد انتهاء موسم العمرة، بالنسبة للمعتمرين القادمين من خارج السعودية.

وأكدت الوزارة أن موسم العمرة للقادمين من خارج السعودية بتأشيرة عمرة سينتهي بنهاية يوم 30 من شهر شوال الحالي.

وأضافت أنه يمكن للقادمين من الخارج طلب إصدار تأشيرات العمرة من خلال المنصات الإكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد.

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