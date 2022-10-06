البيض: مياه الأمطار تقطع الطرق بالشڨيق وتغمر أحياء وشوارع بالرڨاصة

شهدت مساء اليوم الخميس بلديتي الشڨيڨ والرڨاصة على غرار مناطق عديدة في ولاية البيض تهاطل أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد حيث تسبب جريان الأودية في قطع عدة طرق بالمنطقة وعرقلة حركة السير أمام أصحاب المركبات وغمرت المياه بعض السكنات والشوارع بالرقاصة.

فقد تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية ببوغرارة على مستوى الطريق الوطني رقم 111 بالقرب من قرية بورغراة ببلدية الشقيق لتسهيل الحركة أمام مستعمليه بعدما قطعته مياه جريان الأودية فيما تدخلت مصالح البلدية لفتح الطريق على مستوى مدخل بلدية الشڨيڨ جراء السيول وجريان الواد

في حين تمكن أفراد الحماية المدنية بالرڨاصة من انقاذ ثلاثة أشخاص حاصرتهم السيول وسحب ثلاث مركبات واجلائها من منطقة الخطر مع امتصاص المياه التي غمرت بعض الشوارع ببلدية الرڨاصة على اثر الأمطار الغزيرة التي تهاطلت بالمنطقة

هذا ويذكر أن كل من الطريق الوطني رقم 47 في شطره الرابط بين بوعلام وبلدية بريدة والطريق الوطني رقم 6أ الرابط بين ولايتي سعيدة والبيض على مستوى مدخل بلدية الخيثر يعرف حاليا صعوبة في السير نتيجة جريان مياه الأمطار