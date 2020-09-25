البيض: نشوب حريق بواحة بوسمغون يتلف 307 نخلة (صور)

تسبب حريق نشب بواحة بوسمغون، في إتلاف 307 نخلة وحوالي 20 شجرة مثمرة فيما تم إنقاذ 1500 نخلة وأزيد من 150 شجرة مثمرة .

وحسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية بالبيض، فإن الحريق أتى على مساحة 4 هكتارات بالواحة.

حيث تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببوسمغون، لإخماده في حدود الساعة13.40 دقيقة من نهار اليوم الجمعة

مدعومة بالوحدة الثانوية بالشلالة والمركز المتقدم للحماية المدنية بالمحرة ، بالإضافة إلى الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات. أين تم تسخير 12 آلية إطفاء من مختلف الأحجام في عملية إخماد الحريق، التي ساهم فيها أيضا المواطنون بمدينة بوسمغون ومصالح الغابات وقد إستغرقت أكثر من 5 ساعات.