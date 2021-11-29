البيض: هذه النتائج الأولية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الولائي

أفرزت النتائج الأولية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الولائي بولاية البيض في 27 نوفمبر 2021 .حسب نتائج التصويت وعدد المقاعد المطلوب شغلها والمقدر بـ 35 مقعد.

أين تحصل حزب جبهة التحرير الوطني عن 9 مقاعد فيما تحصل حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حركة البناء الوطني وحركة مجتمع السلم عن 7 مقاعد لكل منهم كما تحصل حزب جبهة المستقبل عن 3 مقاعد وحزب صوت الشعب عن مقعدين في انتظار الطعون وترسيم النتائج النهائية.

هذا وقدر عدد الهيئة الناخبة على مستوى ولاية البيض بـ 194986 ناخب بحيث بلغ عدد الناخبين المصوتين على اعضاء المجلس الشعبي الولائي 107570 مصوت أفرز عن 89113 صوت معبر عنه باحتساب عدد الأوراق الملغاة.

طالع أيضا: نسبة التصويت في الإنتخابات المحلية والولائية إلى غاية الساعة الواحدة

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، عن نسبة التصويت الأولية خلال الإنتخابات المحلية والولائية إلى غاية الساعة الواحدة.

وبلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية إلى غاية الساعة 13 سا 13.30 بالمائة، فيما بلغت نسبة المشاركة في الولائية إلى غاية الساعة 13سا 12.70 بالمائة.

وإنطلقت صبيحة اليوم السبت عملية التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. وهذا تحت شعار “تريد التغيير أبصم وأتمم البناء المؤسساتي”. كما تعهد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وسيكون أزيد من 23 مليون مواطن مع الموعد الإنتخابي، منهم 12824978 رجال و10892501 إمرأة، من اجل إختيار ممثليهم عبر ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية والولائية. وستكون هذه الإنتخابات بنمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة. وذلك بتصويت تفضيلي دون مزج وهذا لعهدة مدتها 5 سنوات.

كما تم إعطاء إشارة إنطلاق عملية التصويت في الانتخابات المحلية والولائية “محليات 27 نوفمبر”، من خلال فتح مكاتب التصويت عبر كامل التراب الوطني لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية، على الساعة الثامنة صباحا.

وتقدر الهيئة الناخبة بـ23.717.479، وسخر لهذه الإنتخابات 1.228.580 مؤطر. وكذا تحت رقابة 182.981 ملاحظ. كما سيشارك في المحليات 115.230 مترشحا للمجالس البلدية و18.993 مترشحا للمجالس الولائية. بالإضافة إلى ذلك ستجرى الإنتخابات في 129 مكتبا متنقلا موزعا عبر 16 ولاية انطلقت قبل 72 ساعة من الاقتراع الوطني.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androida