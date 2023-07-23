البيض: هذه تفاصيل تسجيل أزيد من 160 حالة تسمم غذائي

كشفت الدكتورة حسيبة برڨة متخصصة في علم الأوبئة والوقاية بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالبيض أنه تم تسجيل إصابة 168 شخص بتسمم غذائي خلال يومي السبت والأحد على مستوى المؤسسات الصحية بعاصمة الولاية وقد تمركزت أغلب الحالات المسجلة على مستوى العيادة متعددة الخدمات الشهيد جبيري بوزيان بالمدينة الجديدة بالبيض خضعت للفحص والتكفل الصحي اللازم على مستوى المصالح الصحية دون تسجيل أي حالات خطيرة بين المصابين.

وأضاف ذات المتحدث أن التحقيق الوبائي الأولي وحسب استجواب الحالات المسجلة تبين أنه تم استهلاك فاكهة البطيخ التي تم شراؤها من أماكن مختلفة كانت متعرضة لأشعة الشمس مما يثير الشكوك حول احتمالية أنها سبب ومصدر لهذا التسمم في حين تم أخذ عينات من أجل تحليل البراز إضافة إلى عينات من مياه الشرب للتأكد من سلامتها بالتنسيق مع كامل المصالح المعنية لإستكمال التحقيق الوبائي والكشف عن السبب الرئيسي للتسمم ومصدره.

فيما قال مدير النشاطات الصحية بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالبيض عبد الوهاب بلقاسمي في تصريحه بأن الحالات التي تم استقبالها على مستوى العيادة متعددة الخدمات الشهيد جبيري بوزيان بالمدينة الجديدة والتي بلغت 129 حالة تسمم غذائي كانت تعاني من الآلام على مستوى المعدة والإسهال الحاد إضافة إلى الإرجاع مؤكدا أن جميع المصابين خضعو للفحوصات العادية وغادرو العيادة دون تسجيل أي حالة خطيرة مضيفا في الوقت نفسه أنه رغم الاحتمالات إلا أن السبب وراء هذا التسمم لم يتضح بعد في انتظار ماتسفر عنه لاحقا النتائج النهائية للتحاليل المخبرية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption.