البيض: والي الولاية يقرر تقليص نشاط المقاهي للحد من إنتشار فيروس كورونا

أصدر كمال توشن والي ولاية البيض قرار يقلص من نشاط المقاهي على مستوى إقليم الولاية وتنفيذ بروتوكول صحي للوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا.

ووفق بيان مصالح الولاية البروتوكول الصحي يتضمن مجموعة من التدابير وهي:

استخدام الشرفات في الفضاءات الداخلية



الاستغناء عن استخدام الطاولات والكراسي داخل وخارج المقهى

ارتداء القناع الواقي إجباريا

تنظيم التباعد الجسدي داخل المحل وخارجه

التنظيف المنتظم للأقمشة والمناشف وبدلات العمل

وضع محلول مطهر في متناول الزبائن



التهوية الطبيعية للأماكن

كما أنه سيتم برمجة والقيام بعمليات تفتيشية من اجل المعاينة والتحقق من مدى إحترام هذه الإجراءات والتدابير الوقائية من طرف المصالح المعنية وأي خرق لها أو في حالة التبليغ عن وجود أي عدوى سيتم الاعلان عن الغلق الفوري للمحل المعني حسب هذا القرار