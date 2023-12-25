البيض.. والي الولاية يقرر غلق كل أسواق الماشية لمدة شهر قابل للتمديد

قرر والي ولاية البيض نورالدين بلعريبي، وباقتراح من مدير المصالح الفلاحية غلق كل أسواق الماشية عبر تراب الولاية لمدة شهر قابل للتمديد حسب تقدم نسبة التلقيح لقطيع الأبقار وتطور الحالة الوبائية.

وذلك في إطار الإجراءات الخاصة بمكافحة الحمى القلاعية وضبط نشاط أسواق الماشية مع منع كل تجمعات الأبقار، الأغنام، الماعز والجمال في كل إقليم الولاية وكذا استعمال نقاط المياه والمراعي الجماعية في حين يمنع أي تشكيل لأسواق المواشي الموازية للأسواق المغلقة.

هذا وتقيد حسب ماجاء في مواد القرار، حركة الحيوانات الترحال والتنقل مع إخضاعها إلى شهادة البيطرة تحمل ختم المديرية مع ضمان المراقبة الصارمة على مستوى الطرقات.

فيما يمنع أي تنقل الأبقار على طرقات الولاية إلا بعد استظهار شهادة تلقيح ضد مرض الحمى القلاعية سارية المفعول بداية من تاريخ 2023/12/07.

مع ضمان المراقبة الصارمة على مستوى شبكة الطرقات كما تخضع كل الحالات المشتبه فيها بوباء الحمى القلاعية للإجراءات التنظيمية والوقائية حسب ذات القرار.