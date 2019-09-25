البيض.. وضع ثلاثة موظفين بـ OPGI ومقاول تحت الرقابة القضائية  

أمر قاضي التحقيق بمحكمة البيض اليوم الأربعاء بوضع ثلاثة موظفين بديوان الترقية والتسيير العقاري، وكذا مقاول تحت الرقابة القضائية.

وحسب معلومات تحوز النهار اونلاين فقد وجهة للموظفين الثلاث للأوبيجي تهم تتعلق التزوير في وثيقة إدارية مالية.

كما وجه قاضي التحقيق لهم تهمة منح امتيازات غير مستحقة في مجال الصفقات العمومية والاستفادة منها، والمحابات وسواء استعمال الوظيفة.

بيما تم إتهام المقاول في في ضية تتعلق استفادة من صفقة مشبوهة تتعلق بالتهيئة.

وللتذكير فإن القضيم تم معالجتها من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية البيض.