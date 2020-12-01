البيض.. وضع حد لنشاط جماعة إجرامية ببلدية الأبيض سيد الشيخ

قام أفراد الفصيلة الأولى للأمن والتدخل وأفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالأبيض سيد الشيخ بوضع حد لنشاط مجموعة إجرامية تنشط في مجال بيع الممنوعات.

وتعمل الشبكة في بيع المخدرات والأقراص المهلوسة والبيع غير المشروع للمشروبات الكحولية، حيث أسفرت عملية التحقيق عن توقيف شخص وتحديد هوية آخر.

وتم حجز 20 غرام كيف معالج، 25 قرص مهلوس من نوع بريغابلين بالإضافة إلى 139 قارورة مشروبات كحولية مختلف الأحجام أجنبية الصنع وأسلحة بيضاء.

كما تم أيضا حجز مبلغ مالي يفوق 17 مليون سنتيم كعائدات للبيع تم تقديم المتهم أمام السيد وكيل الجمهورية بمحكمة الأبيض سيد الشيخ.