البيض: وضع سائق الشاحنة المتهم في الحادث المروري الأليم رهن الحبس

بعد التحريات والتحقيقات الأولية في ملابسات الحادث المروري الأليم الذي وقع الأربعاء الماضي بولاية البيض وخلف 7 وفيات وأكثر من 40 جريحا. تم يوم أمس الثلاثاء تقديم المتهم في الحادث (سائق الشاحنة المقطورة) أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض ومتابعته بجنحتي القتل الخطأ والجرح الخطأ وفقا لإجراءات المثول الفوري.

ولدى عرض المعني على قاضي الحكم التمس المتهم تأجيل ملفه لغاية حضور دفاعه، وعليه قرر القاضي تأجيل جلسة القضية. إلى يوم 5 أوت 2025 مع وضع المتهم رهن الحبس المؤقت.

يذكر أن الجلسة تمت بحضور الأطراف المدنية من ذوي الضحايا والجرحى والذين بلغ عددهم حوالي 45 طرفا.

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