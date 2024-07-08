البيض: وضع سائق جرار طريقي رهن الحبس المؤقت

أعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقطب بالبيض الرأي العام أنه بتاريخ 2024.07.03 وفي حدود الساعة التاسعة ليلا وقع حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 06 أ الرابط بين بلديتي بوقطب ولكاف لحمر بين جرار طريقي وسيارة، أسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص من ولاية البيض، وعليه أمرت النيابة بفتح تحقيق ابتدائي.

حيث أمرت المحكمة وضع سائق جرار طريقي رهن الحبس المؤقت بعد تقديمه بتاريخ اليوم الإثنين 2024/07/08 أمام النيابة ومتابعته بموجب إجراءات المثول الفوري من أجل جنحة القتل الخطأ، ومخالفات التجاوز على الخط المتواصل وتجاوز السرعة القانونية المحددة بإشارة مع تأجيل القضية لجلسة 2024.07.17.

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