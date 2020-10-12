البيض..وضع 3 أشخاص تحت النظر في حادث انفجار أنبوب الغاز

وحسبما علم يوم الإثنين من نيابة مجلس قضاء البيض، فقد باشرت التحقيقات في القضية الضبطية القضائية لكل من الدرك والأمن الوطنيين، لمعرفة ملابسات وأسباب هذا الحادث إثر وقوعه.

هذا وقد تنقل خبراء من المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني لبوشاوي (الجزائر العاصمة) إلى عين المكان للكشف عن ملابسات وظروف الحادث، يضيف المصدر نفسه.

كما استمعت الجهات المخولة قانونا الى الأطراف في القضية في عدد من القطاعات ذات الصلة بالحادث،

ووضعت لحد الآن ثلاثة أشخاص تحت النظر لدى مصالح الأمن الولائي، ويتعلق الأمر بسائق آلة الحفر ومسير الأشغال التي كانت تجسد بموقع الحادث والمقاول.

وتجدر الإشارة، إلى أن الحادث قد خلف مقتل خمسة أشخاص وجرح 18 آخرين السبت الماضي.