البيض: وفاة أب وإبنه إختناقا بالغاز ببلدية الكاف لحمر

توفي شخصين صباح اليوم الجمعة اختناقا بالغاز بحي الفتح ببلدية الكاف لحمر في ولاية البيض من عائلة واحدة. ويتعلق الأمر بـ أب وإبنه.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخل المركز المتقدم الكاف لحمر على الساعة 11سا 55د بحي فتح بلدية الكاف لحمر. من أجل لحالة إختناق بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة. حيث سجل وفاة شخصين من جنس ذكر تتراوح اعمارهم مابين “17-61 سنة” وتم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالعيادة متعدد الخدمات لكاف لحمر

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توفي 95 شخصا إختناقا بالغاز و انقاذ 2006 آخرين من موت محقق من طرف عناصر الحماية المدنية منذ الفاتح من شهر جانفي من السنة الجارية.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد توفي 95 شخصا اختناقا بالغاز،. وانقاذ 2006 آخرين تم إنقاذهم من موت محقق من طرف عناصر الحماية المدنية

منذ الفاتح من جانفي 2021 جراء الاختناقات بغاز احادي الكربون Co المتسرب من مختلف وسائل التدفئة.

و في هذا السياق تذكر و تدعو المديرية العامة للحماية المدنية مرة أخرى كافة المواطنين لأخذ المزيد من الحيطة و الحذر، و كذا إتباع النصائح الوقائية للحفاظ على أرواحهم.

بالمقابل من خلال عدم غلق فتحات التهوية، لضمان عملية تهوية مستمرة داخل المنازل.، و القيام دائما بتهوية المنزل عند استعمال أجهزة التدفئة.

بالاضافة الى تهوية المنازل لا تقل عن 10 دقائق يوميا و عدم غلق فتحات التهوية في المنازل خاصة في أماكن تواجد وسائل التدفئة أو سخانات الماء.

كما دعت القيام بصيانة دورية و دائمة لمختلف أجهزة التدفئة من طرف أخصائي في الترصيص، وعدم إستعمال الوسائل التقليدية كالطابونة

أو آلات الطبخ كوسائل تدفئة.

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