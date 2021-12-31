البيض: وفاة أربعة أشخاص وإصابة اخر في حادث مرور أليم

خلف حادث مرور أليم وفاة 4 أشخاص وجرح شخص اخر حسب المعلومات الأولية .الحادث وقع مساء اليوم في حدود الساعة الثامنة مساءا بالطريق الوطني رقم 118 الرابط بين ولايتي البيض وأدرار على بعد حوالي 120 كلم عن بلدية البنود بالبيض باتجاه ولاية أدرار اثر اصطدام سيارة سياحية بشاحنة.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية بكل من بلدية الأبيض سيد الشيخ وبلدية البنود لنقل الجرحى وتحويل جثث الضحايا إلى العيادة متعددة الخدمات بالبنود

وحسب مصادر صحية فإن الجريح تم نقله في حالة خطيرة إلى مستشفى الأبيض سيد الشيخ

هذا وفتحت مصالح الدرك تحقيقا في الحادث.

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