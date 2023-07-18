البيض: وفاة إمرأة وإصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة في حادث مرور

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الثلاثاء في وفاة إمرأة وجرح تسعة أشخاص آخرين بولاية البيض.

ووقع صباح اليوم بالطريق الوطني رقم 09 الرابط بين ولايتي البيض وسعيدة. إثر إصطدام بين سيارة أجرة جماعية وسيارة سياحية على مستوى قرية مصباح ببلدية الخيثر.

حسب المعلومات المتوفرة، فقد تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية بالخيثر لإسعاف الجرحى ونقلهم للعيادة متعددة الخدمات بالخيثر. فيما تم نقل آخرين إلى العيادة متعددة الخدمات بعين الحجر بولاية سعيدة من طرف مصالح الحماية المدنية بسعيدة