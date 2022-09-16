البيض..وفاة العلامة والإمام الحاج محمد رمضان مقدم الطريقة التجانية ببوسمغون

شيع اليوم عقب صلاة الجمعة، جثمان الفقيد العلامة الإمام الحاج محمد رمضان مقدم الطريقة التجانية ببوسمغون في ولاية البيض والذي وافته المنية ليلة البارحة عن عمر ناهز 91 سنة.

وحضر مراسم الجنازة والي ولاية البيض، رئيس المجلس الشعبي الولائي، السلطات المدنية والعسكرية وجمع غفير من سكان وأهالي منطقة بوسمغون وعدد من المعزيين.

ويعد الفقيد محمد بن محمد بن الطيب رمضان من مواليد سنة 1931، حفظ القران الكريم على يد والده الكريم بالقصر العتيق ببوسمغون.

كما درس التوحيد والفقه والتصوف، وقد عين إماما خلفا لوالده فكان معلما للقران و فقيها وإماما للمسجد.

فيما حظي باجازات عديدة من طرف خلفاء وعلماء الطريقة التجانية على غرار اجازة تقديم العلامة أحمد العناية الماضوي، اجازة من العلامة محمد الحاف التجاني المصري سنة 1967 واجازة الشيخ عبد الجبار التجاني الخليفة العام وغيرها.